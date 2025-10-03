Burgers versus Big Tech – in de VS groeien de protesten tegen AI-datacenters

‘Mijnwerker is een beroep om trots op te zijn hier’, vertelt Shaena Crossland (45) in de tuin van de koffietent waar ze af en toe een handje helpt. ‘Jarenlang heeft de kolenindustrie families hier in West Virginia gevoed. Maar kolen hebben ons ook ziekte, uitputting en vervuiling gebracht. Met het datacentrum wordt ons weer werkgelegenheid beloofd. De vraag is tegen welke prijs. Ik ben bang dat de geschiedenis zich herhaalt.’