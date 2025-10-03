‘Mijnwerker is een beroep om trots op te zijn hier’, vertelt Shaena Crossland (45) in de tuin van de koffietent waar ze af en toe een handje helpt. ‘Jarenlang heeft de kolenindustrie families hier in West Virginia gevoed. Maar kolen hebben ons ook ziekte, uitputting en vervuiling gebracht. Met het datacentrum wordt ons weer werkgelegenheid beloofd. De vraag is tegen welke prijs. Ik ben bang dat de geschiedenis zich herhaalt.’
Reportage
Burgers versus Big Tech – in de VS groeien de protesten tegen AI-datacenters
Het Witte Huis legt de rode loper uit voor de AI-ambities van Big Tech. De industrie belooft staten gouden bergen in ruil voor de bouw van datacentra. Bewoners komen in opstand.
Gerelateerd
Reportage
Is de tijd rijp voor de elektrische micro-auto?
Auto’s lijken zich tegenstrijdig te ontwikkelen. Ze zijn steeds vaker elektrisch vanwege het klimaat. Tegelijkertijd worden ze steeds groter en zwaarder, waardoor ze meer brandstof verbruiken én meer beslag leggen op de publieke ruimte. Dat kan anders, denken voorstanders van elektrische micro-auto’s.