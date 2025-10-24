Jarenlang is ons ingepeperd dat het niet uitmaakt wat we stemmen, als we maar gaan stemmen. Maar is dat wel zo? Juist de opkomst van die ongehoorde niet-stemmers heeft ons de afgelopen verkiezingen weinig goeds opgeleverd.
Blijf woensdag vooral thuis
Sommige mensen maken de democratie kapot door eraan deel te nemen, schrijft Yasmin Ait Abderrahman. Als je geen zin hebt om je wezenlijk te verdiepen in de gevolgen van je stem, blijf woensdag dan lekker thuis.
