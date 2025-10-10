Becoming Joost Eerdmans

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans kon zich in aanloop naar de verkiezingen geen beter televisiemoment wensen dan zijn optreden bij Vandaag Inside, deze week. Voor een publiek van bijna een miljoen kijkers werd de laatste peiling in beeld gebracht: met 12 zetels is JA21 al bijna de VVD voorbijgestreefd.