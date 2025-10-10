Analyse
Becoming Joost Eerdmans
VRIJDAG 10 OKTOBER

Joost Eerdmans is zeven keer vaker op televisie te zien dan zijn ene zetel in de Tweede Kamer rechtvaardigt. Zijn opmars toont eens te meer: deze verkiezingen draaien om bravoure en beeldvorming, maar niet om de feiten.

Author
AuteurThijs Broer
Fotografie Sasja Kooistra
7 min

JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans kon zich in aanloop naar de verkiezingen geen beter televisiemoment wensen dan zijn optreden bij Vandaag Inside, deze week. Voor een publiek van bijna een miljoen kijkers werd de laatste peiling in beeld gebracht: met 12 zetels is JA21 al bijna de VVD voorbijgestreefd.

