Nog altijd zijn autocraten bang voor grappenmakers

Fascisten en autocraten willen het liefst af van vrije pers en grappenmakers. Dat was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw al zo, en nu honderd jaar later gebeurt het  opnieuw.

Populisten en autocraten verhogen de druk op de pers door journalisten voortdurend bevooroordeeld en slecht ingelicht te noemen. Zelfs als de persvrijheid verankerd is in de wet, komen zij daarmee weg. Dat is het geval in zowel de Verenigde Staten – waar Donald Trump een gewoonte heeft gemaakt van journalisten uitschelden – als in Nederland, waar we ondertussen meer ministers van Asiel en Migratie hebben dan satirische programma’s bij de VPRO.

