Populisten en autocraten verhogen de druk op de pers door journalisten voortdurend bevooroordeeld en slecht ingelicht te noemen. Zelfs als de persvrijheid verankerd is in de wet, komen zij daarmee weg. Dat is het geval in zowel de Verenigde Staten – waar Donald Trump een gewoonte heeft gemaakt van journalisten uitschelden – als in Nederland, waar we ondertussen meer ministers van Asiel en Migratie hebben dan satirische programma’s bij de VPRO.
Analyse
Nog altijd zijn autocraten bang voor grappenmakers
Fascisten en autocraten willen het liefst af van vrije pers en grappenmakers. Dat was in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw al zo, en nu honderd jaar later gebeurt het opnieuw.
Dubbelrecensie
Een akelig realistisch scenario
Eens per maand recenseren literatuurcritici Dieuwertje Mertens en Carel Peeters hetzelfde boek. Deze keer: de roman Het bewind van de gelukkigen van Nelleke Noordervliet (1945), volgens Mertens een huiveringwekkend realistisch scenario. Of Peeters het daarmee eens is?
Literaire kroniek
Het gedicht dat verloren raakte
Binnen een jaar na zijn roman Lessen publiceert Ian McEwan een kloeke en veelkantige nieuwe roman waarin het nodige op het spel staat: karakters, moraal, reputatie, klimaat, literatuur, wetenschap, alles staat onder druk en bereikt een fataal stadium in Wat we kunnen weten.