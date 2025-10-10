boekrecensie
Amber recenseert: de Fabeltjes van Faber
VRIJDAG 10 OKTOBER

Als literair experiment is Mij krijgen ze niet klein van Marjolein Faber veel beter te verdragen dan als politieke biografie, schrijft recensent Amber Wiznitzer.

Author
AuteurAmber Wiznitzer
Fotografie ANP
4 min

De chauffeurs, die waren nou wél aardig. En aardige mensen zijn in het boek van Marjolein Faber best schaars. De meesten zijn onvriendelijk, niet goed bij hun hoofd of hebben misschien zelfs wel snode intenties. Die ‘misschien’ verricht trouwens veel werk in de vorige zin, want Faber impliceert heel veel en bewijst zeer weinig. Maar, zoals de oud-minister zelf twee keer zegt in haar boek: ‘Daarover later meer.’

