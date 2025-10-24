Aan de vooravond van de vorige verkiezingen, nog geen twee jaar geleden, was bestaanszekerheid één van de grote thema’s in de campagne. Pieter Omtzigt maakte er een groot nummer van, net als Geert Wilders, die beloofde eigenhandig een einde te maken aan het eigen risico in de zorg en de dure boodschappen.
Analyse
Laten we het (alsjeblieft) weer over bestaanszekerheid hebben
Het grote thema van deze verkiezingen zou niet migratie maar bestaanszekerheid moeten zijn. Geert Wilders maakte op dat terrein niets waar, maar veel mensen met lage inkomens kiezen nog steeds voor de PVV, terwijl GroenLinks-PvdA hen financieel veel meer te bieden heeft. Waarom?
