‘Alles is de schuld van D66’
WOENSDAG 1 OKTOBER

Zelfs na het debat over de bestorming van het partijkantoor blijft Van der Plas volharden in haar hetze tegen D66, zien Hendrik en Sander in Radio Vrij Nederland.

Hendrik Noten, Sander Heijne
Fotografie Phil Nijhuis / ANP

Terwijl Frans Timmermans voortdurend moet uitleggen waarom kiezers niet massaal voor hem vallen en NSC aangifte wil doen tegen voormalig minister Faber (PVV) wegens het lekken uit de ministerraad, volhardt Caroline van der Plas in haar pogingen D66 maximaal de schuld te geven van het eigen politieke onvermogen en deed Hendrik onderzoek naar het democratische gehalte van de verkiezingsprogramma’s.

