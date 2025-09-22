Adieu demonstratierecht

Ik was deze week voornemens om een pastorale column te schrijven. Bijvoorbeeld over de kop koffie die Hugo de Jonge dronk met de man die zestien maanden in de cel zat vanwege de ernstige bedreigingen die hij tijdens de pandemie uitte aan het adres van de toenmalige zorgminister. Helaas dwingt de Tweede Kamer mij (wederom) over de inperking van het demonstratierecht te beginnen. Ditmaal in eigen land.