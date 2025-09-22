Column
Adieu demonstratierecht

Sander Heijne wilde een pastorale column te schrijven. En toen nam de Kamer een motie aan om protesteren tegen fascisme strafbaar te stellen.

Sander Heijne
Ik was deze week voornemens om een pastorale column te schrijven. Bijvoorbeeld over de kop koffie die Hugo de Jonge dronk met de man die zestien maanden in de cel zat vanwege de ernstige bedreigingen die hij tijdens de pandemie uitte aan het adres van de toenmalige zorgminister. Helaas dwingt de Tweede Kamer mij (wederom) over de inperking van het demonstratierecht te beginnen. Ditmaal in eigen land.

