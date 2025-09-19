Voorpublicatie
Abortus leidt vaker tot opluchting dan spijt
VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Van abortus krijg je helemaal niet altijd spijt. De 22-jarige Nena voelde vooral opluchting. Ze is een van de vrouwen (en één man) die hun verhaal deden in het boek Over abortus, van Jantine Jongebloed. Een voorpublicatie.

AuteurJantine Jongebloed
Fotografie Lisa van der Rhee
13 min

Dit is het verhaal van Nena. Zij koos op haar twintigste vol overtuiging en zonder spijt voor een abortus.

