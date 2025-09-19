Dit is het verhaal van Nena. Zij koos op haar twintigste vol overtuiging en zonder spijt voor een abortus.
Voorpublicatie
Abortus leidt vaker tot opluchting dan spijt
Van abortus krijg je helemaal niet altijd spijt. De 22-jarige Nena voelde vooral opluchting. Ze is een van de vrouwen (en één man) die hun verhaal deden in het boek Over abortus, van Jantine Jongebloed. Een voorpublicatie.
