De waarheid als wapen: 85 jaar Vrij Nederland

Het woord ‘jongensboek’ wil ik niet gebruiken, vooral niet omdat we weten hoeveel van die jongemannen voor het illegale blad zijn gestorven. Maar toch. Wie leest over de eerste jaren van Vrij Nederland ziet de blakende jongemannen zo voor zich. Want dat was met wie het begon. Bij een 19-jarige typist en zijn vrienden. Bij de werkelijkheid zien, die benoemen en verspreiden.