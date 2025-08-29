Jubileum
De waarheid als wapen: 85 jaar Vrij Nederland
VRIJDAG 29 AUGUSTUS

Op 31 augustus bestaat Vrij Nederland 85 jaar. Om dit jubileum te vieren, vroegen we verzetshistorica Jessica van Geel het eerste decennium van onze geschiedenis als verzetskrant op te tekenen. Over een 19-jarige typist, zijn vrienden en de waarheid.

AuteurJessica van Geel

Het woord ‘jongensboek’ wil ik niet gebruiken, vooral niet omdat we weten hoeveel van die jongemannen voor het illegale blad zijn gestorven. Maar toch. Wie leest over de eerste jaren van Vrij Nederland ziet de blakende jongemannen zo voor zich. Want dat was met wie het begon. Bij een 19-jarige typist en zijn vrienden. Bij de werkelijkheid zien, die benoemen en verspreiden.

