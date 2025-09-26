80 procent van de kiezers krijgt niet wat ze willen

Een vriend vergeleek de Nederlandse politiek met de koffieautomaat bij een bedrijf: de oude is kapot en er moet gestemd worden over een nieuwe. Bij de keuze draait het vooral om prijs, kwaliteit en een beetje om ethiek. Nemen we dezelfde saaie, je-weet-wat-je-hebt-niks-aan-de hand-machine die jaren meegaat, een iets duurdere met bonenmaler, een extreem goedkope die van ouwe prut een warm brouwsel produceert dat niet te zuipen is, maar wel geld bespaart dat naar de jaarlijkse bedrijfssportdag-met-barbecue-pot gaat, of kiezen we voor het toestel met havermelkoptie dat gevuld gaat worden met fairtrade bonen?